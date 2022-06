Sabaudia al voto | Lucci | “Se eletto ecco cosa farò nell’immediatezza dell’insediamento a Sindaco”

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 1 giugno 2022)– “Come spesso abbiamo sottolineato il nostro programma di coalizione nasce con la finalità di dare risposte concrete ed in efficienza alle varie problematiche e criticità che la città die i suoi abitanti stanno pagando e che si sono ulteriormente aggravate nel corso della scorsa Amministrazione. La stagione estiva è alle porte e quindi nei primissimi giorni di insediamento sentiamo urgente la necessità di procedere con quelle azioni amministrative di gestione che si concentrino verso quella direzione per offrire unapiù accogliente e funzionale.si sta presentando alle porte della stagione estiva assolutamente impreparata, siamo in ritardo sulla tabella di marcia e questo ci impone solo unada fare: agire celermente”. Così, in una nota, il candidato a ...