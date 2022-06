Roma, schianto frontale tra scooter e auto: morto sul colpo 51enne (Di mercoledì 1 giugno 2022) Incidente mortale all'alba a Roma . Un 51enne italiano in sella ad uno scooter è deceduto sul colpo nello scontro con un'auto guidata da una donna di 30 anni. La tragedia è avvenuta poco dopo le 5 in ... Leggi su leggo (Di mercoledì 1 giugno 2022) Incidente mortale all'alba a. Unitaliano in sella ad unoè deceduto sulnello scontro con un'guidata da una donna di 30 anni. La tragedia è avvenuta poco dopo le 5 in ...

