Meteo Roma 2 giugno 2022: le previsioni del tempo per domani (Di mercoledì 1 giugno 2022) Sarà una Festa della Repubblica all’insegna del sole e del caldo quella di domani giovedì 2 giugno 2022. Il bel tempo ci accompagnerà infatti per le prossime 24 ore sia per chi rimarrà in città a Roma sia per chi deciderà di spostarsi verso il mare. previsioni del tempo per domani a Roma Secondo le mappe di Centro Meteo Italiano domani a Roma avremo condizioni di tempo stabile nella giornata con ampie schiarite in mattinata e sole prevalente anche al pomeriggio. In serata le condizioni Meteo rimarranno stabili con cieli generalmente sereni. Temperature comprese tra +15°C e +34°C. Leggi anche: Festa della Repubblica, la parata del 2 ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 1 giugno 2022) Sarà una Festa della Repubblica all’insegna del sole e del caldo quella digiovedì 2. Il belci accompagnerà infatti per le prossime 24 ore sia per chi rimarrà in città asia per chi deciderà di spostarsi verso il mare.delperSecondo le mappe di CentroItalianoavremo condizioni distabile nella giornata con ampie schiarite in mattinata e sole prevalente anche al pomeriggio. In serata le condizionirimarranno stabili con cieli generalmente sereni. Temperature comprese tra +15°C e +34°C. Leggi anche: Festa della Repubblica, la parata del 2 ...

Advertising

CorriereCitta : Meteo Roma 2 giugno 2022: le previsioni del tempo per domani - Affaritaliani : Previsioni meteo 2 giugno: chi può vada al mare o in collina, caldo infernale a +35 - Scrittomisto : Roma meteo 2 giugno: chi può vada al mare o in collina, caldo infernale a +35 - andreastoolbox : Previsioni meteo a Roma dell’1 giugno | Sky TG24 - berrycavetech : ?? Info meteo - Previsioni ?? #meteo #Roma -