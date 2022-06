Lukaku, l’Inter detta le condizioni: ora la palla al Chelsea (Di mercoledì 1 giugno 2022) che deve accettare il prestito secco Le condizioni per il ritorno di Romelu Lukaku sono già chiare. E come riporta Gianluca di Marzio su SkySport 24 i nerazzurri non faranno altre mosse e non ritoccheranno ancora l’offerta – peraltro l’unica – concepita sul prestito secco senza diritto di riscatto. «Al momento la società nerazzurra non farà passi. Anche per rispetto di chi ha fatto investimento. Con Romelu Lukaku che ha espresso quindi il suo desiderio, la parola spetta al Chelsea, che dovrà convincersi per lasciarlo andare all’Inter alle uniche condizioni per realizzare il ritorno, tutto un anno dopo la grande trattativa della scorsa estate» L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 1 giugno 2022) che deve accettare il prestito secco Leper il ritorno di Romelusono già chiare. E come riporta Gianluca di Marzio su SkySport 24 i nerazzurri non faranno altre mosse e non ritoccheranno ancora l’offerta – peraltro l’unica – concepita sul prestito secco senza diritto di riscatto. «Al momento la società nerazzurra non farà passi. Anche per rispetto di chi ha fatto investimento. Con Romeluche ha espresso quindi il suo desiderio, la parola spetta al, che dovrà convincersi per lasciarlo andare alalle unicheper realizzare il ritorno, tutto un anno dopo la grande trattativa della scorsa estate» L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

tancredipalmeri : Che l’Inter abbia bisogno di vendere Lautaro per giustificare Lukaku e Dybala è una baggianata enorme. Se - ed è u… - FBiasin : Confermato: l’avvocato rappresentante di #Lukaku sarà domani a Milano per incontrare la dirigenza dell’#Inter. - FBiasin : L'impegno che #Lukaku sta mettendo per provare a tornare all'#Inter è direttamente proporzionale alla grandezza del… - fede_spi : L’Inter non può far firmare Dybala perché deve aspettare prima le uscite di Sanchez e Vidal ma c’è gente che crede… - CornaEorgoglio : @atomostronzo @AFGiudice @Milan5819 @Nos2478 @FrancescoOrdine @CorSport 2/2 hai letto incassabili perché siccome no… -