La second hand fa bene all' ambiente | con la compravendita dell' usato - 5 | 6 mln ton di CO2 nel 2021

(Di mercoledì 1 giugno 2022) L'faal pianeta e per il 52% degli italiani non è più solo una tendenza ma un vero e proprio stile di consumo, con un importante impatto economico, sociale e soprattutto ambientale. Anche ...

Advertising

FashionNetwork.com IT

Anche quest'anno Subito, piattaforma per vendere e comprare in modo sostenibile con oltre 13 milioni di utenti unici mensili, grazie allo studio 'Effect 2021' commissionato a Ivl (...Una ricercata selezione di pezzi d'arredo e accessori provenienti dalla community del primo marketplace italiano delle icone di design. Dal 6 al 12 giugno , in occasione della Milano Design Week 2022 e nell'ambito del circuito ufficiale del Brera Design District e del Fuorisalone, Deesup presenta " Circular Gallery ", ... Kiabi Italia punta sul second hand con quattro nuovi corner (Adnkronos) - L’usato fa bene al pianeta e per il 52% degli italiani non è più solo una tendenza ma un vero e proprio stile di consumo, con un importante impatto economico, sociale e soprattutto ambie ...Il second-hand sta vivendo una nuova vita, spinto anche dalla necessità di fare delle scelte più sostenibili nei nostri consumi quotidiani. Molteplici sono le app e i servizi digitali che ci permetton ...