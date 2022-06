La FAA non approva (ancora) la nuova navicella di Elon Musk (Di mercoledì 1 giugno 2022) (Adnkronos) - La Federal Aviation Administration (FAA) ha rinviato al 13 giugno la valutazione ambientale del programma proposto da SpaceX per la navicella spaziale Starship e il razzo Super Heavy a Boca Chica, in Texas. Il fondatore di SpaceX Elon Musk ha dichiarato a febbraio di essere "fiducioso" che la sua nuova astronave, progettata per viaggi verso la Luna e Marte, raggiungerà l'orbita terrestre per la prima volta quest'anno. In caso di bocciatura il miliardario sudafricano ha comunque un piano di riserva: spostare l'intero programma Starship al Kennedy Space Center di Cape Canaveral, in Florida, dove SpaceX ha già ricevuto l'approvazione ambientale. Leggi su iltempo (Di mercoledì 1 giugno 2022) (Adnkronos) - La Federal Aviation Administration (FAA) ha rinviato al 13 giugno la valutazione ambientale del programma proposto da SpaceX per laspaziale Starship e il razzo Super Heavy a Boca Chica, in Texas. Il fondatore di SpaceXha dichiarato a febbraio di essere "fiducioso" che la suaastronave, progettata per viaggi verso la Luna e Marte, raggiungerà l'orbita terrestre per la prima volta quest'anno. In caso di bocciatura il miliardario sudafricano ha comunque un piano di riserva: spostare l'intero programma Starship al Kennedy Space Center di Cape Canaveral, in Florida, dove SpaceX ha già ricevuto l'zione ambientale.

