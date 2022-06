Johnny Depp vince il processo: “La giuria mi ha restituito la vita” (Di mercoledì 1 giugno 2022) (Adnkronos) – ”La giuria mi ha restituito la vita”. Queste le prime parole dell’attore Johnny Depp, uscito vincitore dalla causa milionaria per diffamazione contro l’ex moglie Amber Heard. “Sono davvero onorato”, ha aggiunto Depp che riceverà un risarcimento di 15 milioni di dollari. “Sei anni fa è cambiata per sempre la mia vita, la vita dei miei figli, delle persone a me più vicine e di tutte quelle persone che per tanti anni mi hanno sostenuto e hanno creduto in me. Tutto questo in un battito di ciglia”, ha detto Depp in un comunicato ricordando l’inizio della vicenda giudiziaria. “Accuse false, molto gravi, per condotte criminali sono state mosse contro di me attraverso i media”, ha aggiunto ricordando “la raffica senza fine di ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 1 giugno 2022) (Adnkronos) – ”Lami hala”. Queste le prime parole dell’attore, uscito vincitore dalla causa milionaria per diffamazione contro l’ex moglie Amber Heard. “Sono davvero onorato”, ha aggiuntoche riceverà un risarcimento di 15 milioni di dollari. “Sei anni fa è cambiata per sempre la mia, ladei miei figli, delle persone a me più vicine e di tutte quelle persone che per tanti anni mi hanno sostenuto e hanno creduto in me. Tutto questo in un battito di ciglia”, ha dettoin un comunicato ricordando l’inizio della vicenda giudiziaria. “Accuse false, molto gravi, per condotte criminali sono state mosse contro di me attraverso i media”, ha aggiunto ricordando “la raffica senza fine di ...

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH I Johnny Depp ha vinto: l'ex moglie Amber Heard lo ha diffamato #ANSA - MediasetTgcom24 : Johnny Depp vince la causa per diffamazione contro l'ex moglie Amber Heard #JohnnyDepp #AmberHeard… - trash_italiano : I membri della giuria hanno stabilito che Johnny Depp dovrebbe ricevere 15 milioni di dollari come risarcimento, me… - Reietto2 : RT @itsmeback_: La vera notizia non è che abbia vinto Johnny Depp ma che sia una notizia che abbia vinto lui. È inquietante che si dia per… - romanticbee : RT @Daninseries: +++ Johnny Depp ha vinto la causa per diffamazione contro Amber Heard +++ JOHNNY. È. UN. ELFO. LIBERO. -