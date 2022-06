Inter, Skriniar esce allo scoperto sul futuro: le intenzioni del difensore! (Di mercoledì 1 giugno 2022) Parole al miele di Milan Skriniar nei confronti dell’Inter. In un’Intervista rilasciata a Pravda, il centrale nerazzurro si è espresso sulla stagione, sul mercato e dunque anche sul suo futuro. SCUDETTO – Il peggio sono stati i primi giorni. Credo che torneremo al primo posto nella nuova stagione. Nel complesso, è stata una stagione positiva. Abbiamo sconfitto il Liverpool ad Anfield dopo aver affrontato il Real nel girone, le due finaliste della Champions: abbiamo confermato che possiamo giocarcela con chiunque. Abbiamo vinto lo scudetto, poi altri due trofei. Abbiamo ancora degli obiettivi che vogliamo raggiungere”. Milan Skriniar InterInter – “Io leggenda del club? Vorrei poter fare qualcosa di simile a ciò che ha fatto Hamsik a Napoli. ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 1 giugno 2022) Parole al miele di Milannei confronti dell’. In un’vista rilasciata a Pravda, il centrale nerazzurro si è espresso sulla stagione, sul mercato e dunque anche sul suo. SCUDETTO – Il peggio sono stati i primi giorni. Credo che torneremo al primo posto nella nuova stagione. Nel complesso, è stata una stagione positiva. Abbiamo sconfitto il Liverpool ad Anfield dopo aver affrontato il Real nel girone, le due finaliste della Champions: abbiamo confermato che possiamo giocarcela con chiunque. Abbiamo vinto lo scudetto, poi altri due trofei. Abbiamo ancora degli obiettivi che vogliamo raggiungere”. Milan– “Io leggenda del club? Vorrei poter fare qualcosa di simile a ciò che ha fatto Hamsik a Napoli. ...

