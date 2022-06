Gabrielli boccia la missione di Salvini in Russia

Leggi su agi

(Di mercoledì 1 giugno 2022) AGI - "Simili iniziative dovrebbero essere prese a livello di leader di governo, non di leader di partito". Parola di Franco. Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega alla Sicurezza critica l'annunciata - poi congelata -a Mosca di Matteo. "Penso che la considerazione come al solito più efficace l'abbia resa il presidente del Consiglio. Peraltro sono testimone di quando lo ribadì anche in sede di Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica - scandisce- tutto è possibile purché si faccia nella massima trasparenza e nel rispetto dei ruoli che, soprattutto in momenti così complicati, tutti devono avere e, a maggior ragione, devono avere personaggi che hanno una responsabilità che deriva loro dall'essere leader di formazioni politiche". "Peraltro di ...