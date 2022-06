Entra in un negozio con la maglietta della Salernitana a Cava: accerchiato da bulli (Di mercoledì 1 giugno 2022) di Erika Noschese Entra in un negozio con la maglietta e la mascherina della Salernitana e viene accerchiato da una ventina di bulletti che lo costringono a spogliarsi. È quanto accaduto ieri pomeriggio a Cava de’ Tirreni quando padre e figlio dodicenne si sono ritrovati a fare compere nella città metelliana. A raccontare quanto accaduto è la zia del ragazzino, Antonella: “Anche loro sono di Salerno ma vengono spesso qua. In uno dei negozi in cui sono Entrati per fare compere, si sono visti accerchiati da una ventina di ragazzi fuori dal negozio perché volevano picchiare il ragazzino, colpevole solo di avere la mascherina della Salernitana ed una maglietta nera con una scritta che ... Leggi su cronachesalerno (Di mercoledì 1 giugno 2022) di Erika Noschesein uncon lae la mascherinae vieneda una ventina di bulletti che lo costringono a spogliarsi. È quanto accaduto ieri pomeriggio ade’ Tirreni quando padre e figlio dodicenne si sono ritrovati a fare compere nella città metelliana. A raccontare quanto accaduto è la zia del ragazzino, Antonella: “Anche loro sono di Salerno ma vengono spesso qua. In uno dei negozi in cui sonoti per fare compere, si sono visti accerchiati da una ventina di ragazzi fuori dalperché volevano picchiare il ragazzino, colpevole solo di avere la mascherinaed unanera con una scritta che ...

