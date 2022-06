Advertising

Italpress : Dr Automobiles Groupe, a maggio immatricolazioni in crescita -

ROMA - In cinque mesi, con 7.598 targhe, DRha quasi raggiunto i volumi totali dello scorso anno (8.362 immatricolazioni). Maggio ha fatto registrare un + 162,77 % con una quota arrivata al 1,52%, mentre la crescita nel ...Carlos Tavares , il numero uno di Stellantis, gruppo nato dalla fusione di Fiat Chryslere PSA, è la persona più influente nell'industria automobilistica. L'amministratore delegato del gruppo con stabilimento a Vigo è stato nominato primo nella prima lista di 100 figure ... Dr Automobiles Groupe, a maggio immatricolazioni in crescita ROMA (ITALPRESS) - In cinque mesi, con 7.598 targhe, DR Automobiles Groupe ha quasi raggiunto i volumi totali dello scorso anno (8.362 immatricolazioni). M ...Roma, 1 giu. - (Adnkronos) - In cinque mesi, con 7.598 targhe, DR Automobiles Groupe ha quasi raggiunto i volumi totali dello scorso anno (8.362 immatricolazioni) grazie al + 162,77 % di maggio ...