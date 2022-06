Dal 10 al 19 giugno torna a Roma Vinòforum - Lo Spazio del Gusto (Di mercoledì 1 giugno 2022) Da venerdì 10 a domenica 19 giugno arriva a Roma la 19esima edizione di Vinòforum - Lo Spazio del Gusto, negli oltre 12.000 metri quadri del Parco di Tor di Quinto. Anche quest'anno la manifestazione ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 1 giugno 2022) Da venerdì 10 a domenica 19arriva ala 19esima edizione di- Lodel, negli oltre 12.000 metri quadri del Parco di Tor di Quinto. Anche quest'anno la manifestazione ...

Advertising

michele_bravi : #ZodiacoTour La musica dal vivo continua a cantare sotto tutte le costellazioni. Biglietti in vendita dalle ore 12… - Agenzia_Ansa : Dal oggi primo giugno non serve più il green pass per entrare in Italia #ANSA - RaiCultura : Concerto per la Festa della Repubblica, dal Salone dei Corazzieri del Palazzo del @Quirinale. Il M° Myung-Whung Chu… - emiliaromagnago : Kassandra di Sergio Blanco dal 31 maggio al 12 giugno al Teatro Tempio di Modena #emiliaromagna… - algirone : Mi piacerebbe che domani, 2 giugno, festa della #Repubblica , i tw togliessero la bandiera #Ucraina? dal profilo. S… -