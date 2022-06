“Contatti in corso”: Lazio, c’è il colpo grosso di Lotito. Sarri incrocia le dita (Di mercoledì 1 giugno 2022) La Lazio si prepara alla prossima stagione e Lotito ha pronto il colpo grosso: “Contatti in corso”, assicurano dalla Capitale. Sarri incrocia le dita. Quinto posto e un finale in crescendo che fa ben sperare piazza e società. La nuova Lazio di Maurizio Sarri può dirsi soddisfatta, tutto sommato, della sua prima stagione insieme, nella Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 1 giugno 2022) Lasi prepara alla prossima stagione eha pronto il: “in”, assicurano dalla Capitale.le. Quinto posto e un finale in crescendo che fa ben sperare piazza e società. La nuovadi Mauriziopuò dirsi soddisfatta, tutto sommato, della sua prima stagione insieme, nella Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

TuttoMercatoWeb : TMW - Juventus, contatti in corso per Enzo Fernandez del River Plate - lucianoghelfi : #Salvini: il viaggio a #Mosca è ancora in piedi? Ma se mi hanno linciato ancora prima di partire...Io sto lavorando… - alaimotmw : #Parma contatti in corso per #Birindelli del #Pisa @TuttoMercatoWeb - periodicodaily : Gotze-Milan: contatti in corso, la trattativa può decollare #Gotze #Milan #calciomercato - CagliariNews24 : Joao Pedro Torino, contatti tra granata e rossoblù: c’è distanza tra richiesta e offerta -