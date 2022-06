(Di mercoledì 1 giugno 2022) Londra, 1 giu. (Adnkronos) - "Sicuramente hanno giocatori importanti soprattutto nel reparto offensivo, sapevano che non era semplice,ma ècosì". Lo ha detto l'esterno del Napoli Giovanni Dialla Rai dopo la sconfitta con l'Argentina 3-0 nella Finalissima 2022. "Ciclo finito? Ora dipenderà delse vorrà cambiare qualcosa. Sono stati due anni intensi in cui abbiamo raggiunto qualcosa di incredibile, ora dobbiamo giocare al meglio queste prossime 4 partite", ha aggiunto Di. "Questo gioco ci ha portato a vincere un Europeo e dobbiamo continuare su questo stile di gioco, essere uniti, dobbiamo ripartire".

Advertising

sportli26181512 : #NotizieinevidenzasuCalcioNapoliBasketeGiovanili Italia, Di Lorenzo: “Voglio continuare a giocare con la Nazionale”… - fanpage : #ItaliaArgentina Sconfitta. Umiliata. Derisa. A Wembley, dove un anno fa aveva vinto gli Europei, l'Italia viene t… - TV7Benevento : Calcio: Di Lorenzo, 'dispiace per come è andata, ora scelte dipenderanno dal mister' - - sportli26181512 : Italia-Argentina, le pagelle di Stefano De Grandis: Azzurri nettamente battuti dall'Argentina, che a Wembley dà spe… - sportli26181512 : #PrimopianoCalcioNapolietuttolosportcampanointemporeale Finalissima 2022, Italia-Argentina 0-3: show Albiceleste, r… -

Il Nuovo Diario Messaggero

Mezzo punto in meno per il secondo gol, quando esce in ritardo DI4,5 - Messi è imprendibile. Quando lo ferma lo fa solo con le cattive maniere… CHIELLINI 6 - Sarebbe ingiusto , per ...Azzurri nettamente battuti dall'Argentina, che a Wembley dà spettacolo. Barella involuto, irriconoscibili Bonucci e Di, troppo sterile l'attacco. Chiellini, all'ultima partita con la maglia della Nazionale, meritava un addio ... A San Lorenzo il calcio a sette in memoria di don Vittorio Vai Quando il pubblico di Wembley ha scandito i passaggi e le azioni dei sudamericani con gli “olè” è stato quello il momento più basso dell’incontro ...Coppa dei Campioni CONMEBOL - UEFA Stadio di Wembley, ore 20.45 Italia - Argentina 0-1 (29' Lautaro, 45'+1' Di Maria) FORMAZIONI UFFICIALI ITALIA (4-3-3): Donnarumma; ...