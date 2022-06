Bambino caduto dal balcone, per i pm è stato un gesto volontario della babysitter. I residenti: «Scena indescrivibile» (Di mercoledì 1 giugno 2022) Monica Santi, 32 anni, laureata in economia e commercio è la babysitter arrestata con l’accusa di aver fatto cadere un bimbo dal secondo piano di una casa di Soliera in provincia di Modena. Il piccolo, fa sapere oggi il Corriere della Sera, è ricoverato in prognosi riservata all’ospedale Maggiore di Bologna. Secondo l’accusa del pubblico ministero Pasquale Mazzei la donna. originaria di Carpi, avrebbe lanciato deliberatamente il piccolo di 13 mesi dal balcone mentre i genitori erano al lavoro e in casa c’era anche la colf. La babysitter è stata interrogata nella caserma dei carabinieri di Soliera ma non ha detto nulla ai giudici. Secondo la sua avvocata (nominata d’ufficio) Francesca Neri la donna è ancora sotto choc. Secondo la donna delle pulizie dei genitori del Bambino, una coppia con nonni ... Leggi su open.online (Di mercoledì 1 giugno 2022) Monica Santi, 32 anni, laureata in economia e commercio è laarrestata con l’accusa di aver fatto cadere un bimbo dal secondo piano di una casa di Soliera in provincia di Modena. Il piccolo, fa sapere oggi il CorriereSera, è ricoverato in prognosi riservata all’ospedale Maggiore di Bologna. Secondo l’accusa del pubblico ministero Pasquale Mazzei la donna. originaria di Carpi, avrebbe lanciato deliberatamente il piccolo di 13 mesi dalmentre i genitori erano al lavoro e in casa c’era anche la colf. Laè stata interrogata nella caserma dei carabinieri di Soliera ma non ha detto nulla ai giudici. Secondo la sua avvocata (nominata d’ufficio) Francesca Neri la donna è ancora sotto choc. Secondo la donna delle pulizie dei genitori del, una coppia con nonni ...

