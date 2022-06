Bagno di sangue nel Donbass: si combatte nelle strade di Severodonetsk (Di mercoledì 1 giugno 2022) Nella notte il sindaco di Severodonetsk, Olexandr Striuk, ha parlato di città "per metà in mano ai russi". Intanto Zelensky fa sapere che in Donbass ogni giorni muoiono "tra i 60 e 100 soldati ucraini" Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 1 giugno 2022) Nella notte il sindaco di, Olexandr Striuk, ha parlato di città "per metà in mano ai russi". Intanto Zelensky fa sapere che inogni giorni muoiono "tra i 60 e 100 soldati ucraini"

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Bagno di sangue in una scuola elementare del Texas. Un ragazzo di 18 anni apre il fuoco e uccide 14 bambini e un in… - leonixyz : @La_manina__ Sará un bagno di sangue di piccole e piccolissime imprese italiane. Mi raccomando preparatevi la bella… - MarySpes : RT @LucianoBarraCar: 1. Per quanto vaga, l'idea sembra quella di rilanciare la domanda interna EZ in modo da poterla usare sia per rilancia… - casino90210 : RT @Ussignur_: @ShitPutin @ritaoraful @Adnkronos per il resto son proprio stufo di parlare con persone che dopo 2 anni sono ancora nella fa… - MrRothbard : @DigiDelfina Le sue posizioni porteranno ad un bagno di sangue, come del resto sta succedendo, ne sia consapevole.… -