Aerei | ombrelloni | benzina | è l' estate più costosa

(Di mercoledì 1 giugno 2022) L'inflazione si fa sentire, e le cose non cambieranno nei prossimi mesi. "L'2022 sarà ricordata come quella piùdegli ultimi anni'...

La compagnia tedesca ha deciso dare un tocco di colore alla flotta, per evocare le tonalità degliche si vedono nelle spiagge durante la stagione estiva. Glidella Condor Airlines, ...Il Codacons: "Dagliaglisarà la più dispendiosa degli ultimi anni" 29 Maggio 2022 La Commissione Industria ha concluso l'esame lo scorso il 26 maggio e avviato il 12 gennaio, del ...I voli per destinazioni Ue hanno subìto nell'ultimo mese incrementi del +91% rispetto al 2021, mentre gli intercontinentali sono rincarati del +35,7% e quelli .... Con l'apertura della stagione estiva ...Considerata la spesa per trasporti (carburante), affitto di 1 ombrellone e 2 lettini ... Va peggio a chi sta prenotando in questi giorni un biglietto aereo per volare all’estero nel periodo estivo: i ...