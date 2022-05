Valentino Rossi, arriva la confessione: nessuno se lo aspettava da lui (Di martedì 31 maggio 2022) Valentino Rossi, dopo la gara del Mugello, rivela qualche retroscena sulla sua nuova vita da papà “è una figata” ha dichiarato durante l’intervista. Scopriamo nel dettaglio le sue parole. Qualche giorno fa, Valentino ha rilasciato una lunga intervista a Sky, in cui ha confessato tutti i dettagli sulla sua nuova esperienza da genitore. Lui e sua moglie stanno trascorrendo dei momenti indimenticabili accanto alla piccola Giulietta. Valentino Rossi dopo lo stop alla Moto GP “fare il padre è una figata”L’ormai ex pilota di Moto GP è finalmente diventato papà, ora si gode insieme alla sua compagna la piccola figlia, lontano dalla pista del Mugello. Ovviamente la sua carriera da motociclista rimarrà un’esperienza indimenticabile, nonostante abbia smesso continua ad avere la passione per i ... Leggi su formatonews (Di martedì 31 maggio 2022), dopo la gara del Mugello, rivela qualche retroscena sulla sua nuova vita da papà “è una figata” ha dichiarato durante l’intervista. Scopriamo nel dettaglio le sue parole. Qualche giorno fa,ha rilasciato una lunga intervista a Sky, in cui ha confessato tutti i dettagli sulla sua nuova esperienza da genitore. Lui e sua moglie stanno trascorrendo dei momenti indimenticabili accanto alla piccola Giulietta.dopo lo stop alla Moto GP “fare il padre è una figata”L’ormai ex pilota di Moto GP è finalmente diventato papà, ora si gode insieme alla sua compagna la piccola figlia, lontano dalla pista del Mugello. Ovviamente la sua carriera da motociclista rimarrà un’esperienza indimenticabile, nonostante abbia smesso continua ad avere la passione per i ...

