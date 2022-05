Vaiolo delle scimmie, sequenziato genoma completo al San Matteo di Pavia (Di martedì 31 maggio 2022) (Adnkronos) – Il team di virologi e ricercatori della Fondazione Irccs Policlinico San Matteo di Pavia, guidati dal professor Fausto Baldanti, ha sequenziato l’intero genoma di un ceppo di virus del Vaiolo delle scimmie (Mpvx) dal tampone vescicolo cutaneo di uno dei pazienti di ritorno dalle Canarie. Il genoma completo di monkeypox è stato sequenziato direttamente dal campione biologico mediante un approccio di metagenomica con il sequenziamento di nuova generazione (Ngs). “Un’analisi filogenetica preliminare mostra chiaramente che il genoma ottenuto appartiene al clade dell’Africa occidentale di Mpxv ed è più strettamente correlato con i ceppi riscontrati recentemente in Portogallo e nel resto ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 31 maggio 2022) (Adnkronos) – Il team di virologi e ricercatori della Fondazione Irccs Policlinico Sandi, guidati dal professor Fausto Baldanti, hal’interodi un ceppo di virus del(Mpvx) dal tampone vescicolo cutaneo di uno dei pazienti di ritorno dalle Canarie. Ildi monkeypox è statodirettamente dal campione biologico mediante un approccio di metagenomica con il sequenziamento di nuova generazione (Ngs). “Un’analisi filogenetica preliminare mostra chiaramente che ilottenuto appartiene al clade dell’Africa occidentale di Mpxv ed è più strettamente correlato con i ceppi riscontrati recentemente in Portogallo e nel resto ...

