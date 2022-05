Texas: otto golden retriever a Uvalde per sostenere le famiglie (Di martedì 31 maggio 2022) Abner, Cubby, Devorah, Elijah, Gabriel, Joy, Miriam e Triton. Sono i nomi degli otto golden retriever arrivati a Uvalde con una decina di volontari per dare sostegno psicologico alle famiglie e alla ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 31 maggio 2022) Abner, Cubby, Devorah, Elijah, Gabriel, Joy, Miriam e Triton. Sono i nomi degliarrivati acon una decina di volontari per dare sostegno psicologico allee alla ...

Pubblicità

meteosergio1 : La storia americana si è scritta con le armi: il problema sta in che mani finiscono e come mai ci siano tanti folli… - tutto_travaglio : #Otto e mezzo, Marco Travaglio sulla strage in Texas: 'Biden deve avere un notevole senso dell'umorismo' -… - VanityFairIt : La duchessa del Sussex, arrivata a sorpresa in Texas in jeans maglietta e berretto, ha lasciato un bouquet di rose… - sette_otto_ : RT @donTonio66: Stamattina son passati vicino la Parrocchia una cinquantina di alunni con le loro insegnanti. Hanno ricevuto la Prima Comun… - ribelle51 : Strage in Texas, Marco Travaglio: 'Biden deve avere notevole senso dell'umorismo nel parlare di fermare la lobby de… -