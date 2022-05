Monza pronto alla Serie A: piace un giocatore del Napoli! (Di martedì 31 maggio 2022) Conquistata la promozione in Serie A, il Monza di Silvio Berlusconi è pronto a porre le basi per un calciomercato di alto livello degno del maggiore campionato italiano. Le idee sono numerose e i nomi proposti sono diversi, ma l’esigenza primaria è quella di definire i rinforzi giusti alla formazione di Giovanni Stroppa. Si guarda innanzitutto in casa Milan, dove non dispiacerebbe ovviamente l’idea Ibrahimovic, qualora non dovesse proseguire con i rossoneri, e soprattutto Messias, già allenato dal tecnico lombardo. FOTO: Getty Images, Ounas Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello sport, un altro giocatore che piace molto in casa Monza è l’algerino Adam Ounas, già sondato in questa stagione. Il calciatore del Napoli ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 31 maggio 2022) Conquistata la promozione inA, ildi Silvio Berlusconi èa porre le basi per un calciomercato di alto livello degno del maggiore campionato italiano. Le idee sono numerose e i nomi proposti sono diversi, ma l’esigenza primaria è quella di definire i rinforzi giustiformazione di Giovanni Stroppa. Si guarda innanzitutto in casa Milan, dove non disrebbe ovviamente l’idea Ibrahimovic, qualora non dovesse proseguire con i rossoneri, e soprattutto Messias, già allenato dal tecnico lombardo. FOTO: Getty Images, Ounas Secondo quanto riportato dGazzetta dello sport, un altrochemolto in casaè l’algerino Adam Ounas, già sondato in questa stagione. Il calciatore del Napoli ...

