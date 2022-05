Max Verstappen, il padre tuona contro Red Bull: “Non è stato aiutato” (Di martedì 31 maggio 2022) Poteva andare molto peggio nel Principato di Monaco per Max Verstappen. Dopo essere rimasto “imbottigliato” nel giro di qualifica, l’olandese era partito dalla quarta posizione, quindi con pochissime chance di vittoria. Sfruttando il clamoroso errore della Ferrari che ha colpito Charles Leclerc, il campione del mondo è riuscito a salire sul podio al termine di una gara pulita, ma incolore. Il padre di Super Max, Jos Verstappen, si è scagliato contro la Red Bull rea, secondo lui, di non aver supportato a dovere il figlio. Max Verstappen danneggiato da Red Bull? Le parole del padre Ecco cosa ha scritto nel suo editoriale il padre di Max Verstappen: “Sono deluso. Anzitutto mi aspettavo di partire sotto la ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 31 maggio 2022) Poteva andare molto peggio nel Principato di Monaco per Max. Dopo essere rimasto “imbottigliato” nel giro di qualifica, l’olandese era partito dalla quarta posizione, quindi con pochissime chance di vittoria. Sfruttando il clamoroso errore della Ferrari che ha colpito Charles Leclerc, il campione del mondo è riuscito a salire sul podio al termine di una gara pulita, ma incolore. Ildi Super Max, Jos, si è scagliatola Redrea, secondo lui, di non aver supportato a dovere il figlio. Maxdanneggiato da Red? Le parole delEcco cosa ha scritto nel suo editoriale ildi Max: “Sono deluso. Anzitutto mi aspettavo di partire sotto la ...

