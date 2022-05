Mare agitato tra Napoli e Pozzuoli | Francesco muore annegato a 39 anni

(Di martedì 31 maggio 2022) Si chiamaAlbino, il 39enne mortonel tratto ditra. L’uomo, originario di Monterusciello, aveva approfittato delle temperature estive per farsi un bagno quando – per cause ancora da accertare – ha iniziato ad annaspare nelle acque di La Pietra.traL'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

A Capaccio Paestum, per iniziare, un 13enne si è tuffato neled è stato trascinato dalle onde, senza riuscire a tornare a riva. Provvidenziale, l'intervento dei bagnini del lido Nettuno, ...Una domenica in spiaggia da dimenticare , quella di ieri, per diverse persone. A Capaccio Paestum , per iniziare, un 13enne si è tuffato neled è stato trascinato dalle onde, senza riuscire a tornare a riva. Provvidenziale, l'intervento dei bagnini del lido Nettuno , poco distante dal fatto che, immediatamente, si sono gettati ... Mare agitato, giovane annega a Bagnoli: sulla spiaggia coppia stende telo per prendere sole La decima edizione del Disorder, il festival di musica indipendente, sbarca a Paestum dal 2 al 5 giugno. Ecco tutti gli ospiti.Addio vacanze. La casa al mare, semplicemente, non è più agibile. Le onde, infatti, si sono abbattute sull'edificio, costruito forse.