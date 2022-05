“Lo voglio sposare ma in Germania è proibito”. La follia di Sarah, fidanzata con un aereo (Di martedì 31 maggio 2022) Roma, 31 mag – fidanzata con un aereo. Ama un aereo. Insomma, le piacciono gli oggetti in senso sessual-sentimentale. La storia di Sarah raccontata su Tgcom24 lascia inquieti, più che divertiti. fidanzata con un aereo, nessun interesse romantico per gli uomini Fa ridere e piangere al tempo stesso che l’articolo definisca l’atteggiamento di Sarah Rodo, la 23enne tedesca “fidanzata con un aereo”, un “orientamento sessuale”, riferendosi alla caratteristica di per sé, a sua volta chiamata “oggettofilia”. Insomma, guai a dire che provare attrazione, perfino sentimentale, per degli oggetti, sia un disturbo. Macché, è “orientamento sessuale” pure quello. L’orientamento sessuale sarebbe per un Boeing 737, secondo quanto pubblicato su Mirror, e ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 31 maggio 2022) Roma, 31 mag –con un. Ama un. Insomma, le piacciono gli oggetti in senso sessual-sentimentale. La storia diraccontata su Tgcom24 lascia inquieti, più che divertiti.con un, nessun interesse romantico per gli uomini Fa ridere e piangere al tempo stesso che l’articolo definisca l’atteggiamento diRodo, la 23enne tedesca “con un”, un “orientamento sessuale”, riferendosi alla caratteristica di per sé, a sua volta chiamata “oggettofilia”. Insomma, guai a dire che provare attrazione, perfino sentimentale, per degli oggetti, sia un disturbo. Macché, è “orientamento sessuale” pure quello. L’orientamento sessuale sarebbe per un Boeing 737, secondo quanto pubblicato su Mirror, e ...

