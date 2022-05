Isola dei famosi, Roger Balduino in infermeria per la caviglia: “Non sono uno che molla ma stare qui debole e con il piede rotto è difficile” (Di martedì 31 maggio 2022) Questa edizione dell’Isola dei famosi si ricorderà anche per il numero record di infortunati. L’ultimo, in ordine di tempo, è il modello Roger Balduino. A preoccupare sono alcuni tagli che Balduino ha riportato sulla caviglia che, inquadrata dalle telecamere nella puntata del 30 maggio, è apparsa gonfia e malandata. Il modello, oltre che fisicamente, è apparso provato anche da un punto di vista psicologico e, tra il pubblico, c’è chi è convinto di un suo prossimo abbandono. A controprova di questa ipotesi, l’assenza del naufrago ai saluti con la conduttrice e l’eliminazione di un solo concorrente al posto dei due annunciati in precedenza: “Non sono uno che molla, ma essere qui, debole, col piede ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 31 maggio 2022) Questa edizione dell’deisi ricorderà anche per il numero record di infortunati. L’ultimo, in ordine di tempo, è il modello. A preoccuparealcuni tagli cheha riportato sullache, inquadrata dalle telecamere nella puntata del 30 maggio, è apparsa gonfia e malandata. Il modello, oltre che fisicamente, è apparso provato anche da un punto di vista psicologico e, tra il pubblico, c’è chi è convinto di un suo prossimo abbandono. A controprova di questa ipotesi, l’assenza del naufrago ai saluti con la conduttrice e l’eliminazione di un solo concorrente al posto dei due annunciati in precedenza: “Nonuno che, ma essere qui,, col...

