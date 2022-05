Iran: sale a 34 morti bilancio crollo edificio ad Abadan (Di martedì 31 maggio 2022) Continua a salire il bilancio delle vittime di un edificio crollato ad ad Abadan, nella provincia del Khuzestan in Iran. Un altro corpo è stato recuperato oggi, nove giorni dopo la tragedia portando a ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 31 maggio 2022) Continua a salire ildelle vittime di uncrollato ad ad, nella provincia del Khuzestan in. Un altro corpo è stato recuperato oggi, nove giorni dopo la tragedia portando a ...

Iran: sale a 34 morti bilancio crollo edificio ad Abadan Continua a salire il bilancio delle vittime di un edificio crollato ad ad Abadan, nella provincia del Khuzestan in Iran. Un altro corpo è stato recuperato oggi, nove giorni dopo la tragedia portando a 34 il numero dei morti, mentre sono 37 le persone rimaste ferite. I dispersi sono 38, mentre almeno 13 persone ... Ad Agrigento "Progetto Genesi. Arte e Diritti Umani": mostra itinerante di Ilaria Bernardi ... Paulo Nazareth (Minas Gerais, Governador Valadares, Brasile, 1977); Shirin Neshat (Qazvin, Iran, ... Al Museo Archeologico la mostra si sviluppa nelle sale che si affacciano sulla Sala Zeus e all'...