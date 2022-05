Galliani | «Ho ricevuto almeno 70 messaggi di procuratori che sperano di fare affari con noi» 

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 31 maggio 2022) È il giorno di Adriano, reduce dalla promozione in Serie A del Monza che ha costruito con Silvio Berlusconi. L’amministratore delegato della squadra brianzola oggi ha rilasciato diverse interviste ai quotidiani. Al Corriere della Sera parla di come ha vissuto la notte della promozione. «Domenica fino al 90’ con il risultato di 2-2 eravamo qualificati, poi allo scadere dei tempi regolamentari Mastinu ha segnato a rete del provvisorio vantaggio del Pisa. Io ero negli spogliatoi perché a metà ripresa non reggevo più la pressione». Pensava che il Monza non ce l’avrebbe fatta. Racconta la nottata, a obiettivo raggiunto. «Sono tornato a Milano in aereo con il presidente. Poi, però, invece di tornare a casa, prima sono passato allo stadio dove i led luminosi accesi a forma di A mi hanno fatto emozionare. Quindi sono andato a Villa Gernetto ad aspettare i giocatori: ...