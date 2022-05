Pubblicità

CorriereCitta : Fingeva di effettuare test oncologici a ignari pazienti per fare carriera: arrestata dirigente della Asl Roma 6 -

Il Corriere della Città

Il padre siCarabiniere e, con la scusa di verificare eventuali furti in abitazione, ... L'uomo riferiva che erano stati commessi dei furti e di doverun controllo all'interno della ...Siuna dipendente del Comune di Baronissi per chiedere soldi per i bambini dell'Ucraina , nel ... i caschi bianchi hanno accertato che la 46enne non era stata inviata dall'Ente perla ... Fingeva di effettuare test oncologici a ignari pazienti per fare carriera: arrestata dirigente della Asl Roma 6 Era tra i dirigenti che lavoravano di più, con risultati ottimi. Peccato una parte di questi fossero in realtà inventati. A scoprirlo i Carabinieri del nucleo Nas di Roma. E stamattina i Nas, ...hanno fatto emergere discrepanze tra ricevute e importi versati per almeno un centinaio di pagamenti effettuati dall’operatore, ai danni di una quindicina di parti offese. L’impiegato perugino in ...