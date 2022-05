“Falsi, ecco cosa fanno ora”. UeD: Ida Platano e Riccardo Guarnieri, caos dopo l’ultima decisione (Di martedì 31 maggio 2022) Ida Platano e Riccardo Guarnieri a Uomini e Donne sono stati i protagonisti delle ultime settimane. Inizialmente si era sperato davvero che potesse rinascere quell’amore interrotto tempo fa, infatti le premesse sembravano essere buone. Poi man mano che la frequentazione è proseguita, sono subentrati nuovamente diversi problemi e il risultato conclusivo è stato fallimentare. Purtroppo si sono registrate ancora una volta delle liti sempre più frequenti e la decisione finale è stata una naturale conseguenza. Ma di Ida Platano e Riccardo Guarnieri non si è parlato solamente a Uomini e Donne. Lei è anche stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo e il pubblico l’ha criticata. dopo un’uscita insieme Ida Platano ha litigato con ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 31 maggio 2022) Idaa Uomini e Donne sono stati i protagonisti delle ultime settimane. Inizialmente si era sperato davvero che potesse rinascere quell’amore interrotto tempo fa, infatti le premesse sembravano essere buone. Poi man mano che la frequentazione è proseguita, sono subentrati nuovamente diversi problemi e il risultato conclusivo è stato fallimentare. Purtroppo si sono registrate ancora una volta delle liti sempre più frequenti e lafinale è stata una naturale conseguenza. Ma di Idanon si è parlato solamente a Uomini e Donne. Lei è anche stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo e il pubblico l’ha criticata.un’uscita insieme Idaha litigato con ...

