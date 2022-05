Allegri | “De Ligt e Locatelli leader Juve” Il messaggio a Dybala

Leggi su italiasera

(Di martedì 31 maggio 2022) (Adnkronos) – Idellantus in futuro? “Ce ne sono due, De. Manuel è stato un ottimo acquisto, in futuro potrà essere il capitano: ha le caratteristiche tecniche e morali che servono per giocare tanti anni allantus”. Massimiliano, allenatore dellantus, si esprime così nel corso di un’intervista a Dazn nello speciale TeoreMax. “Danilo è stato una piacevole sorpresa, quando parla non è mai banale e mette davanti la squadra. Un veroè silenzioso, deve parlare poco e deve mettere sempre davanti la squadra, è quest’ultima che lo riconosce come tale”. Laripartirà senza Paulo, a cui la società bianconera non rinnova il contratto in scadenza. “Deve tornare a ...