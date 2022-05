quotidianodirg : Modica – Si apre ufficialmente domani 1 giugno “Modica Summer Fest” l’estate modicana, con il 2 Born Festival nell’… - SanMarino_RTV : “BORN GHOST: la leggenda di Azzurrina” al Rasi di Ravenna per il Festival del Teatro di Figura i “puppets” artigina… -

Quotidiano di Ragusa

Ilmusicale ha coinvolto dodici band ed artisti locali con lo scopo di raccogliere fondi ... in collaborazione con Spazio87, Prima Classe e CITY Ragusa, si sono esibiti sul palco: -It - ...Una mega festa aperta a tutti, a Marina di Modica che così apre di già l'Estate 2022: l'1 e il 2 giugno '2'. Torna sull'arenile della frazione marinara modicana, dopo i due anni di stop dovuti alla pandemia, la due giorni dedicata alla musica, allo sport, al benessere, al divertimento. ... 2 Born festival, 1 e 2 giugno a Marina di Modica Born between mid-1990s and early 2010s, the tech-savvy Gen Z not only promote consumption trends but inject fresh impetus into technological innovation, industry insiders said.Ben Shakespeare from the Islay Festival Committee responds to Nick Morgan's article 'How Fèis Ìle was stolen by the Scotch whisky industry'.