Zengavò a Osimo | ecco come procedono i giorni di relax con Chinu | Le parole di Andrea VIDEO

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 30 maggio 2022), Rosalinda esi stanno godendo alcunidiadledell’ex gieffinoZenga e Rosalinda Cannavò nel corso della giornata di ieri hanno lasciato Milano per raggiungere la famiglia di. I due ex gieffini si stanno godendo alcunidiinsieme al cucciolo. Questilontani da Milano sono all’insegna dele del divertimento in famiglia. Negli ultimi mesi non si sono mai fermati lavorando costantemente su nuovi progetti,e Rosalinda per questa settimana hanno scelto di fermarsi ...