Advertising

frollini_marco : @autocostruttore La Russia apre le caserme ai 50 enni volontari: e' Zelensky che costringe i sessantenni a combatte… - StefaniaNonno : RT @luciano55321084: Putin apre sul grano di Odessa “Pronto a sbloccare il porto”. Ma restano i dubbi di Zelensky - luciano55321084 : Putin apre sul grano di Odessa “Pronto a sbloccare il porto”. Ma restano i dubbi di Zelensky - massimo21021978 : RT @LouD__________: A Draghi aveva appena fatto suca o sbaglio? Putin al telefono con Macron e Scholz apre alla ripresa del dialogo con K… - LouD__________ : A Draghi aveva appena fatto suca o sbaglio? Putin al telefono con Macron e Scholz apre alla ripresa del dialogo c… -

Open

Volodymyresce dal bunker di Kiev per la prima volta in tre mesi, entra nell'interrato d'... Li, li consegna. "Provo un orgoglio sconfinato", guarda i soldati che sfilano a uno a uno, ...L'apertura arriva da Kiev con il portavoce del presidente ucraino, Sergiy Nikiforov, citato da ZnUa, secondo cuistarebbe valutando "la proposta per tenere colloqui telefonici a tre con i ... Zelensky apre a un colloquio a tre con Putin ed Erdogan: «Se il presidente russo è pronto» La "liberazione" di Donetsk e Lugansk è la “priorità” dichiarata di Mosca ed è proprio nella regione del Donbass che si concentra ora l’offensiva ...I leader Ue si riuniscono a Bruxelles per un Consiglio europeo straordinario. Nessun accordo per inserire il blocco al greggio russo nel sesto pacchetto di sanzioni, ma c’è sul tavolo la proposta di D ...