Uffici postali chiusi o aperti in ritardo. Attacco hacker? «Problemi informatici in via di risoluzione». Ed è caos bancomat (Di lunedì 30 maggio 2022) Uffici postali chiusi o aperti in ritardi oggi in Italia. Si sono registrati «Problemi informatici» in alcuni Uffici che hanno tardato ad aprire, Problemi di carattere nazionale fanno... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 30 maggio 2022)in ritardi oggi in Italia. Si sono registrati «» in alcuniche hanno tardato ad aprire,di carattere nazionale fanno...

Advertising

nonmiscrivere8 : Problema tecnico negli uffici postali: 'Nessun attacco hacker, è aggiornamento del sistema'. - Gazzettino : #uffici postali chiusi o aperti in ritardi. «Problemi informatici» ma in via di risoluzione - ilmessaggeroit : #uffici #postali chiusi o aperti in ritardi. «Problemi informatici» ma in via di risoluzione - leonardoarcang3 : @factanza A quanto mi risulta #posteitaliane non riesce ad erogare i propri servizi postali. Anche ritirare una rac… - yoghi1954 : Un Sief delle forze di occupazione si trova sull'edificio degli uffici postali di fronte a Salahuddin Street nella… -