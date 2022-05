Stop ai bimbi in carcere con le mamme recluse, c’è il primo via libera della Camera (Di lunedì 30 maggio 2022) «Vadano in case famiglie, negli Icam in casi eccezionali». Ora la norma dovrà essere approvata dal Senato Leggi su lastampa (Di lunedì 30 maggio 2022) «Vadano in case famiglie, negli Icam in casi eccezionali». Ora la norma dovrà essere approvata dal Senato

Advertising

Agenzia_Ansa : Niente più carcere per i bambini piccoli figli di madri detenute: arriva la prima approvazione alla Camera con 241… - LaStampa : Stop ai bimbi in carcere con le mamme recluse, c’è il primo via libera della Camera - il_kuzzo : RT @Agenzia_Ansa: Niente più carcere per i bambini piccoli figli di madri detenute: arriva la prima approvazione alla Camera con 241 voti f… - GianniVukaj : RT @TV2000it: Stop ai bimbi in #carcere con le #mamme recluse: primo via libera della Camera a @Montecitorio «Vadano in case famiglie, ne… - ZenatiDavide : Stop ai bimbi in carcere con le mamme recluse, c’è il primo via libera della Camera: ROMA. Niente più carcere per i… -