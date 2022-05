Sassuolo, Carnevali: "Ancora nessuna richiesta ufficiale per Scamacca" (Di lunedì 30 maggio 2022) Protagonista insieme a Beppe Marotta all'evento “L'Amico Atletico”, Giovanni Carnevali, ad e dg del Sassuolo, ha scherzato sull'incontro con l'amico dopo un finale di campionato che ha visto i... Leggi su ilpallonegonfiato (Di lunedì 30 maggio 2022) Protagonista insieme a Beppe Marotta all'evento “L'Amico Atletico”, Giovanni, ad e dg del, ha scherzato sull'incontro con l'amico dopo un finale di campionato che ha visto i...

