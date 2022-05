Salernitana | Iervolino | “Cavani? Devo ancora sentire allenatore e direttore generale”

Leggi su sportface

(Di lunedì 30 maggio 2022) “Più facile salvare l’Italia che la”. Il presidente dei granata, Danilo, è tornato a parlare della stagione della sua squadra e della splendida salvezza raggiunta all’ultima giornata. “Ho sempre nutrito un grande amore per la città e per il calcio, anche se non avrei mai pensato che un giorno avrei investito in una squadra” ha aggiunto ai microfoni di Libero. Il patron dellaha poi parlato del sogno: “ascoltare i piani di”. SportFace.