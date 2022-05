Roma. Conosce una donna in chat: all’appuntamento viene rapinato e sequestrato (Di lunedì 30 maggio 2022) Roma – Aveva preso un appuntamento a casa sua con una donna tramite chat ma alla porta si è trovato davanti un uomo e una donna che lo hanno minacciato con un coltello, sequestrato in casa e rapinato. È accaduto il 25 maggio scorso in un appartamento nel quartiere Centocelle a Roma. La vittima è un 49enne italiano che nel corso della rapina è stato anche ferito con un coltello. Mentre il rapinatore sorvegliava in casa la vittima, la donna è poi uscita con la carta di credito appena rapinata per fare shopping. In quel frangente il 39enne è riuscito a chiamare le forze dell’ordine e sul posto sono arrivate le volanti che hanno arrestato l’uomo e poi rintracciato la complice. In manette sono finiti un 39enne delle Mauritius e una ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 30 maggio 2022)– Aveva preso un appuntamento a casa sua con unatramitema alla porta si è trovato davanti un uomo e unache lo hanno minacciato con un coltello,in casa e. È accaduto il 25 maggio scorso in un appartamento nel quartiere Centocelle a. La vittima è un 49enne italiano che nel corso della rapina è stato anche ferito con un coltello. Mentre ilre sorvegliava in casa la vittima, laè poi uscita con la carta di credito appena rapinata per fare shopping. In quel frangente il 39enne è riuscito a chiamare le forze dell’ordine e sul posto sono arrivate le volanti che hanno arrestato l’uomo e poi rintracciato la complice. In manette sono finiti un 39enne delle Mauritius e una ...

