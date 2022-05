Roland Garros 2022, Tsitsipas: “È stato ridicolo, ho fatto troppi errori” (Di lunedì 30 maggio 2022) “Lui ha giocato molto bene, ma devo sottolineare la mia brutta gestione del gioco da fondo campo. Gli ho regalato troppi punti gratuiti senza la possibilità di giocarmela. Non stavo esercitando alcun tipo di pressione nei suoi confronti, è stato ridicolo e io testardo nel non voler cambiare. Non l’ho fatto perché così in passato sono uscito da situazioni difficili”. Così Stefanos Tsitsipas prova a spiegare la pesante sconfitta contro Holger Rune agli ottavi di finale del Roland Garros 2022. Il greco individua alcune difficoltà nella volontà di cambiare il proprio repertorio: “Negli ultimi giorni ho fatto fatica a trovare il mio ritmo, ero nervoso e frustrato. Sapevo che stavo andando verso l’abisso, ma non potevo fermarmi. La ... Leggi su sportface (Di lunedì 30 maggio 2022) “Lui ha giocato molto bene, ma devo sottolineare la mia brutta gestione del gioco da fondo campo. Gli ho regalatopunti gratuiti senza la possibilità di giocarmela. Non stavo esercitando alcun tipo di pressione nei suoi confronti, èe io testardo nel non voler cambiare. Non l’hoperché così in passato sono uscito da situazioni difficili”. Così Stefanosprova a spiegare la pesante sconfitta contro Holger Rune agli ottavi di finale del. Il greco individua alcune difficoltà nella volontà di cambiare il proprio repertorio: “Negli ultimi giorni hofatica a trovare il mio ritmo, ero nervoso e frustrato. Sapevo che stavo andando verso l’abisso, ma non potevo fermarmi. La ...

