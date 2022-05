Rinnovi Mertens e Koulibaly, annuncio a sorpresa di De Laurentiis: “Dipenderà solo da questo” (Di lunedì 30 maggio 2022) Il Napoli, attraverso un conferenza stampa, ha presentato oggi il ritiro estivo di Castel Di Sangro, che si terrà; ha presenziato anche il presidente De Laurentiis che si terrà tra il 23 luglio e il 6 agosto dopo quello di Dimaro. Aurelio De Laurentiis Napoli (Getty Images) Il presidente azzurro ha parlato anche della questione Rinnovi, in particolare delle situazioni relative a Dries Mertens e Kalidou Koulibaly. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione: Koulibaly e Mertens? In questi casi, si fa spesso del sentimento più che della ragione. Ci sono famiglie, agenti e interessi che non possono essere gestiti dalla società. Il Milan ha vinto lo scudetto con 40 milioni di monte ingaggi in meno, quindi vuol dire che siamo andati fuorigiri: dobbiamo ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 30 maggio 2022) Il Napoli, attraverso un conferenza stampa, ha presentato oggi il ritiro estivo di Castel Di Sangro, che si terrà; ha presenziato anche il presidente Deche si terrà tra il 23 luglio e il 6 agosto dopo quello di Dimaro. Aurelio DeNapoli (Getty Images) Il presidente azzurro ha parlato anche della questione, in particolare delle situazioni relative a Driese Kalidou. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:? In questi casi, si fa spesso del sentimento più che della ragione. Ci sono famiglie, agenti e interessi che non possono essere gestiti dalla società. Il Milan ha vinto lo scudetto con 40 milioni di monte ingaggi in meno, quindi vuol dire che siamo andati fuorigiri: dobbiamo ...

