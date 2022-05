Nathaly Caldonazzo | avventura finita | “Ora piangiamo | poi torniamo”

(Di lunedì 30 maggio 2022) L’ex gieffinaha concluso l’in teatro con le repliche del suo spettacolo: ritorno fissato in autunno Dopo i mesi passati nella casa del GF Vipnon ha voluto proprio saperne di fermarsi. L’ex gieffina infatti di recente è stata impegnata con il suo spettacolo, andato in replica nei teatri italiani e sempre con grande seguito. Nelle scorse ore la stagione degli spettacoli è volta al termine con l’ultimo show eha voluto ringraziare tutti i suoi fan per l’affetto mostrato in questi mesi e in ogni occasione possibile. Adesso per la bella showgirl arriverà il tempo di un po’ di meritato relax, prima di fare nuovamente capolinea sulle scene: “Fatta l’ultima replica dopo 130, ora ci mettiamo a piangere e poi se ne riparla a fine novembre ...

granitallimone : @moschinoxoxo nathaly caldonazzo!!! - Emilian91403936 : FACCIO COMING OUT: AMO NATHALY CALDONAZZO #noallomofobia #jeru - Playacicciolina : Ci vorrebbe nathaly caldonazzo a parlare con ida #uominiedonne - tranviadeseo : Ma è Nathaly Caldonazzo - AlpaUno : "Squartalized", l'alcamese Vito Bongiorno e Nathaly Caldonazzo premiati in Campidoglio

A quel tempo Troisi era legato sentimentalmente a Nathaly Caldonazzo e fu proprio l'attrice a spingere Massimo a scegliere la Cucinotta per il ruolo di Beatrice. Maria Grazia è molto amata e anche ...