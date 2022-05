Monza, l'ultimo ballo di Berlusconi (Di lunedì 30 maggio 2022) Ci ha messo 1.338 giorni a mantenere la sua promessa, quella profezia che aveva fatto sognare i tifosi del Monza che mai nella loro storia si erano arrampicati fino alla Serie A. Sfiorandola anche, negli ormai lontani anni '70, salvo poi precipitare fino all'inferno della Serie D e da lì risalire. "Andremo in A" aveva detto Silvio Berlusconi con al suo fianco il fedele Adriano Galliani. Era il 28 settembre 2018 e l'ex uomo dei sogni del Milan aveva appena rilevato la proprietà del club, in quel momento in Serie C dopo il fallimento decretato nel 2015 dal Tribunale di Monza, l'addio al calcio professionistico e la ripartenza garantita da Nicola Colombo fino all'arrivo di Fininvest. Monza oggi è l'isola felice del calcio italiano, espressione di una cittadina da poco più di centomila abitanti dentro una delle province ... Leggi su panorama (Di lunedì 30 maggio 2022) Ci ha messo 1.338 giorni a mantenere la sua promessa, quella profezia che aveva fatto sognare i tifosi delche mai nella loro storia si erano arrampicati fino alla Serie A. Sfiorandola anche, negli ormai lontani anni '70, salvo poi precipitare fino all'inferno della Serie D e da lì risalire. "Andremo in A" aveva detto Silviocon al suo fianco il fedele Adriano Galliani. Era il 28 settembre 2018 e l'ex uomo dei sogni del Milan aveva appena rilevato la proprietà del club, in quel momento in Serie C dopo il fallimento decretato nel 2015 dal Tribunale di, l'addio al calcio professionistico e la ripartenza garantita da Nicola Colombo fino all'arrivo di Fininvest.oggi è l'isola felice del calcio italiano, espressione di una cittadina da poco più di centomila abitanti dentro una delle province ...

Advertising

matteosalvinimi : Benvenuto al Monza, per la prima volta nella storia in Serie A! E onore al Pisa, che ha lottato fino all’ultimo. #PisaMonza - Micheal8027 : RT @matteosalvinimi: Benvenuto al Monza, per la prima volta nella storia in Serie A! E onore al Pisa, che ha lottato fino all’ultimo. #Pisa… - LaPresse_news : Il @ACMonza ha conquistato l’ultimo pass valido per la #SerieA. - andreastoolbox : #L'ultimo Miracolo di Berlusconi, Monza in Serie A per la prima volta: 'Grazie presidente' - daianadilisi24 : RT @corradone91: @GabrieleDiMari9 Lo rivogliono in prestito, riscatto difficile anche perché l'Inter eserciterebbe subito il controriscatto… -