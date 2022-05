Monza in Serie A, il sindaco: “Può essere la nuova Atalanta” (Di lunedì 30 maggio 2022) (Adnkronos) – Monza? ”Sta diventano una capitale dello sport. Dopo la Formula 1 e la pallavolo, dove abbiamo due squadre nella massima Serie, ora si aggiunge il calcio. Se da tifoso si corona un sogno, da primo cittadino, dico che il brand cittadino, varrà di più”. Dario Allevi sindaco di Monza, stila un primo bilancio dopo la conquista del massimo campionato di calcio di Serie A da parte dei ragazzi di Stroppa. ”ora ci aspettiamo di vedere migliaia di nuovi visitatori”. Che tradotto vuol dire turisti: ”certo, Monza offre già molto da questo punti di vista. Dalla Villa Reale alla Corona di Ferro, ma è indubbio-dice all’Adnkronos- che oggi abbiamo un’ulteriore arma. D’alotronde lo sport ha un forte potere attrattivo; basti pensare che per il Gran premio di formula uno sono già stati ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 30 maggio 2022) (Adnkronos) –? ”Sta diventano una capitale dello sport. Dopo la Formula 1 e la pallavolo, dove abbiamo due squadre nella massima, ora si aggiunge il calcio. Se da tifoso si corona un sogno, da primo cittadino, dico che il brand cittadino, varrà di più”. Dario Allevidi, stila un primo bilancio dopo la conquista del massimo campionato di calcio diA da parte dei ragazzi di Stroppa. ”ora ci aspettiamo di vedere migliaia di nuovi visitatori”. Che tradotto vuol dire turisti: ”certo,offre già molto da questo punti di vista. Dalla Villa Reale alla Corona di Ferro, ma è indubbio-dice all’Adnkronos- che oggi abbiamo un’ulteriore arma. D’alotronde lo sport ha un forte potere attrattivo; basti pensare che per il Gran premio di formula uno sono già stati ...

