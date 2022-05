Michele Serra avvocato dei cinghiali svela di chi è il responsabile dell’invasione | VIDEO (Di lunedì 30 maggio 2022) Essere un cinghiale a Roma. Un animale che sembrava essere lontano dalla percezione della città, ma che da anni vive tra i cittadini della capitale (e non solo, anche se l’attenzione mediatica è stata ben maggiore rispetto ad altre zone d’Italia) e in molte occasioni si è trasformato in un “problema” da sopprimere. Michele Serra ha voluto interpretare il ruolo di portavoce di una sorta di sindacato autonomo di questi mammiferi in occasione del suo ultimo monologo stagionale a “Che Tempo che fa”. “Per me è un grande onore essere stato scelto come portavoce dall’Unione cinghiali Romani, che mi ha affidato una dichiarazione ufficiale. È un momento storico, per la prima volta in televisione non parlano solo cani e porci, ma anche i cinghiali.” Michele Serra a #CTCF ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 30 maggio 2022) Essere un cinghiale a Roma. Un animale che sembrava essere lontano dalla percezione della città, ma che da anni vive tra i cittadini della capitale (e non solo, anche se l’attenzione mediatica è stata ben maggiore rispetto ad altre zone d’Italia) e in molte occasioni si è trasformato in un “problema” da sopprimere.ha voluto interpretare il ruolo di portavoce di una sorta di sindacato autonomo di questi mammiferi in occasione del suo ultimo monologo stagionale a “Che Tempo che fa”. “Per me è un grande onore essere stato scelto come portavoce dall’UnioneRomani, che mi ha affidato una dichiarazione ufficiale. È un momento storico, per la prima volta in televisione non parlano solo cani e porci, ma anche i.”a #CTCF ...

Advertising

ItaliaTeam_it : Agli Europei Elite di pugilato in corso a Yerevan sono cinque i bronzi #ItaliaTeam! ?? ?? nei 48 Kg per Leonardo Esp… - chetempochefa : 'Se modificate gli equilibri naturali, con la cecità e la fretta degli ingordi, ne pagherete il prezzo. Se affondat… - chetempochefa : 'Tutto è connesso, la vita e la morte, la città e la foresta, la buccia di anguria che tracima dal cassonetto roman… - FuocoDiDrago : RT @ItaliaTeam_it: Agli Europei Elite di pugilato in corso a Yerevan sono cinque i bronzi #ItaliaTeam! ?? ?? nei 48 Kg per Leonardo Esposito… - darechd : RT @enpaonlus: Grande, grandissimo Michele Serra @MicheleSerra54 a “Che Tempo Che Fa”@chetempochefa Ristabilisce la verità sui cinghiali, c… -