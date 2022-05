LIVE Boxe | finali Europei 2022 in DIRETTA | ora sul ring Aziz Abbes Mouhiidine! Alfred Commey è d’argento

(Di lunedì 30 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.02: Il sinistro di Mouhiidine, che va a segno due volte 20.01: Prima fase di studio 19.59: Tutto pronto per l’inizio dell’incontro 19.56: Sta per salire sulpe rla finale dei pesi massimi, -92 kg l’azzurroMouhiidine che ha impressionato nei turni precedenti. Il suo avversario sarà lo spagnolo Enmanuel Reyes Pla 19.55: Delusione fra il pubbico di casa per la vittoria del georgiano Kushinashvili che supera 4-1 l’armeno Hovhannisyan 19.41: Iniziata la sfida tra l’armeno Hovhannisyan e il georgiano Kushinashvili 19.33: E’ il momento della premiazione di, medagliadella categoria -80 kg 19.15: Dopo le premiazioni sarà la volta della finale della categoria -86 kg tra ...

Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA delle finali del Campionato Europeo maschile di boxe in programma a Yerevan in Armenia. Due gli azzurri che, in una edizione particolarmente ricca di soddisfazione per la spedizione italiana, ... 19.41: Iniziata la sfida tra l'armeno Hovhannisyan e il georgiano Kushinashvili 19.33: E' il momento della premiazione di Alfred Commey, medaglia d'argento della categoria -80 kg ... Irma Testa ha tutte le carte in regola per puntare al bersaglio pieno e fare risuonare l'Inno di Mameli nella metropoli turca. L'incontro tra Irma Testa e Yu-Ting Lin sarà il terzo match a partire dal ...