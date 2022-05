L’Isola che non c’è: una pista ciclabile di 75 chilometri (Di lunedì 30 maggio 2022) Il progetto L’Isola che non c’è, ma che ci sarà. Il progetto da 20 milioni di euro coinvolge 18 Comuni in quella che diventerà la rete ciclabile delL’Isola e del Monte Canto. Il Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII è l’ente capofila dello sforzo, compiuto con Ambivere, Bonate Sopra, Bonate Sotto, Calusco d’Adda, Carvico, Chignolo d’Isola, Curno, Madone, Mapello, Medolago, Mozzo, Ponte San Pietro, Presezzo, Solza, Suisio, Terno d’Isola, Villa d’Adda. Leggi su ecodibergamo (Di lunedì 30 maggio 2022) Il progettoche non c’è, ma che ci sarà. Il progetto da 20 milioni di euro coinvolge 18 Comuni in quella che diventerà la retedele del Monte Canto. Il Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII è l’ente capofila dello sforzo, compiuto con Ambivere, Bonate Sopra, Bonate Sotto, Calusco d’Adda, Carvico, Chignolo d’Isola, Curno, Madone, Mapello, Medolago, Mozzo, Ponte San Pietro, Presezzo, Solza, Suisio, Terno d’Isola, Villa d’Adda.

Advertising

beppesevergnini : Stromboli. Accendere un fuoco ?? in un giorno di scirocco, per simulare un incendio durante le riprese di una fictio… - vigilidelfuoco : #Vigilidelfuoco al lavoro con due #Canadair, un elicottero e squadre a terra per un #incendio che dalle 10 sta inte… - vigilidelfuoco : #Stromboli (ME) #incendio boschivo, prosegue il lavoro dei #vigilidelfuoco per l’#incendio che sta coinvolgendo la… - fritatalover : RT @tunder1966: @IsolaDeiFamosi La finta tonta di #lorydelsanto ...che quando viene sgambata, gira la frittata...ha usato la stessa tecnica… - Malvy34087444 : RT @Lydia_spa: Qualcuno dica a Donna Laura, che ad essere felice della loro uscita dal #isola non é solo Vlady ma é felice tutto l intero m… -