La nera profezia sulla fine della guerra, Kennedy: "Vi dico perché Putin non ha più speranze di vittoria" (Di lunedì 30 maggio 2022) Paul Kennedy, lo storico di "Ascesa e Declino delle grandi potenze" fa un'analisi chiara delle possibilità di vittoria di Putin in questa guerra. In un'intervista a La Stampa spiega quali sono i motivi per cui Putin ha scarse possibilità di vittoria. Una vera e propria profezia quella di Kenendy che traccia il futuro della guerra e prova a spiegare come finirà: "Non c'è alcuna chance di vittoria, né di tenere parti dell'Ucraina. Serve un compromesso da ricercare probabilmente alle Nazioni Unite, in un luogo e con persone per definizione neutrali che possano trovare la miglior via per mettere fine a questo conflitto. Poi bisogna rivolgersi al popolo russo, in modo onesto, spiegando che pensavamo ci ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 30 maggio 2022) Paul, lo storico di "Ascesa e Declino delle grandi potenze" fa un'analisi chiara delle possibilità didiin questa. In un'intervista a La Stampa spiega quali sono i motivi per cuiha scarse possibilità di. Una vera e propriaquella di Kenendy che traccia il futuroe prova a spiegare come finirà: "Non c'è alcuna chance di, né di tenere parti dell'Ucraina. Serve un compromesso da ricercare probabilmente alle Nazioni Unite, in un luogo e con persone per definizione neutrali che possano trovare la miglior via per metterea questo conflitto. Poi bisogna rivolgersi al popolo russo, in modo onesto, spiegando che pensavamo ci ...

