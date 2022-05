La Chiesa di Scozia approva i matrimoni omosessuali: è una decisione nuova? (Di lunedì 30 maggio 2022) La Chiesa di Scozia ha compiuto un passo importante e dice sì ai matrimoni omosessuali. Il 23 maggio, con 274 voti favorevoli e 136 contro, arriva la notizia. L’Assemblea Generale della Chiesa presbiteriana scozzese, infatti, permette a ministri e diaconi di diventare celebranti dei matrimoni same sex. Non sarà presente alcun obbligo di partecipazione o di celebrazione. La Chiesa di Scozia: le parole di supporto per i matrimoni omosessuali Le parole del reverendo Craig Dobney sono favorevoli. “Ho visto spezzarsi il cuore di tutti coloro che erano in una relazione omosessuale e che facevano parte della nostra comunità. Non potevano sposarsi nella loro Chiesa, nonostante siano devoti ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 30 maggio 2022) Ladiha compiuto un passo importante e dice sì ai. Il 23 maggio, con 274 voti favorevoli e 136 contro, arriva la notizia. L’Assemblea Generale dellapresbiteriana scozzese, infatti, permette a ministri e diaconi di diventare celebranti deisame sex. Non sarà presente alcun obbligo di partecipazione o di celebrazione. Ladi: le parole di supporto per iLe parole del reverendo Craig Dobney sono favorevoli. “Ho visto spezzarsi il cuore di tutti coloro che erano in una relazione omosessuale e che facevano parte della nostra comunità. Non potevano sposarsi nella loro, nonostante siano devoti ...

