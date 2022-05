Juve Muriel, più di un’idea per i bianconeri: le ultime (Di lunedì 30 maggio 2022) Muriel sempre più un’idea per la Juve: i bianconeri sono invogliati per i costi dell’operazione a voler approfondire l’affare La Juve punta Muriel per l’attacco. E’ il colombiano l’ultima idea della dirigenza bianconera per poter rinforzare il reparto offensivo di Allegri. I costi e i gol, anche dalla panchina, spingono i bianconeri a provare l’affare con l’Atalanta. La Juve è pronta a offrire 12-15 milioni, mentre la richiesta della Dea è di 15-20. Sull’ingaggio le cifre si aggireranno attorno ai 2 milioni di euro, che sono dentro i parametri bianconeri. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 30 maggio 2022)sempre piùper la: isono invogliati per i costi dell’operazione a voler approfondire l’affare Lapuntaper l’attacco. E’ il colombiano l’ultima idea della dirigenza bianconera per poter rinforzare il reparto offensivo di Allegri. I costi e i gol, anche dalla panchina, spingono ia provare l’affare con l’Atalanta. Laè pronta a offrire 12-15 milioni, mentre la richiesta della Dea è di 15-20. Sull’ingaggio le cifre si aggireranno attorno ai 2 milioni di euro, che sono dentro i parametri. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

