Incidente vicino Roma, morto un bimbo di 3 anni (Di lunedì 30 maggio 2022) Roma – È morto il bimbo di tre anni coinvolto nell’Incidente avvenuto sabato scorso 28 maggio nei pressi di Guidonia, vicino a Roma.Il bimbo era stato ricoverato nella Terapia intensiva pediatrica del Policlinico Gemelli in codice rosso. Le sue condizioni, apparse subito gravissime, hanno determinato la morte avvenuta oggi nonostante tutti i tentativi dell’equipe medica della Terapia intensiva pediatrica guidata dal professor Giorgio Conti.Nell’Incidente, uno scontro tra due auto, rimasero ferite tre persone e le condizioni del piccolo sono apparse subito disperate. Il bimbo fu estratto dall’abitacolo grazie all’intervento dei vigili del fuoco e fu trasportato in codice rosso in elisoccorso al Gemelli di ... Leggi su quotidianodiragusa (Di lunedì 30 maggio 2022)– Èildi trecoinvolto nell’avvenuto sabato scorso 28 maggio nei pressi di Guidonia,.Ilera stato ricoverato nella Terapia intensiva pediatrica del Policlinico Gemelli in codice rosso. Le sue condizioni, apparse subito gravissime, hanno determinato la morte avvenuta oggi nonostante tutti i tentativi dell’equipe medica della Terapia intensiva pediatrica guidata dal professor Giorgio Conti.Nell’, uno scontro tra due auto, rimasero ferite tre persone e le condizioni del piccolo sono apparse subito disperate. Ilfu estratto dall’abitacolo grazie all’intervento dei vigili del fuoco e fu trasportato in codice rosso in elisoccorso al Gemelli di ...

